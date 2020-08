Equipe de recapeamento de Americana executa serviços na Rua Luiz Delben

Nesta quarta-feira (12), a equipe de recapeamento esteve realizando os trabalhos na Rua Luiz Delben, na Vila Medon. Amanhã (13), o recapeamento será realizado na Rua Maranhão, entre as ruas Heitor Siqueira e José Cordenonsi. O trecho estará interditado para a execução do serviço.

Desde o início do ano, a prefeitura vem investindo na recuperação de várias vias da cidade. Já receberam as obras de recapeamento a Rua Tuiuti, Rua Cândido Cruz, Rua Washington Luis, Rua Thomaz Biancardi, Rua Carolina Calegaris, Rua da Solidariedade, Rua Mantiqueira, Rua Pará, Rua Cravos, Rua das Alfazemas, Rua São Vito, Rua das Hortênsias, Rua das Azaleas, ruas do bairro Frezzarin, entre outras.