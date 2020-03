Equipe do Parque Ecológico completa enriquecimento ambiental em todos os recintos

Formada por biólogos, veterinários e estagiários, a equipe do Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”, responsável pelo projeto de enriquecimento ambiental, concluiu nesta semana a ação nos 94 recintos e todos os animais passaram pela atividade. O objetivo da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), administradora do Parque, é inserir técnicas no ambiente e estimular situações que ocorrem na natureza, para evitar estresse e comportamentos anormais. De acordo com a direção, as atividades irão continuar e estão sendo usadas caixas, pneus, insetos, alimentos pêndulos e capim.

O enriquecimento abrange uma variedade de técnicas originais, criativas e engenhosas para obter ambientes mais estimulantes e podem ser feitos por cinco tipos: alimentar, cognitivo, social, físico e sensitivo. “Com as simulações que ocorreriam na natureza, o animal tem a oportunidade de escolha e controle desse ambiente, diminuindo assim um possível quadro de estresse”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

O Parque Ecológico de Americana fica localizado à Avenida Brasil, 2525, no bairro Jardim Ipiranga. O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (19) 3406-2075.