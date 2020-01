Escola de Música abre inscrições para processo seletivo

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) abre no dia 27 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2020 da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”. As inscrições poderão ser feitas das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas, na Escola de Música, e menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Os cursos e instrumentos oferecidos serão:

– Teoria e percepção musical para iniciantes (Nível l – 9 e 10 e a partir de 16 anos)

– Teoria e percepção musical com conhecimento (nível II, III, IV, V, VI, VII e VIII – a partir de 9 anos)

– Musicalização Infantil (de 7 e 8 anos)

– Coral infantil “Villa Lobos” (de 9 a 13 anos, apresentar duas fotos 3X4, xerox do RG ou certidão de nascimento e do comprovante de endereço)

– Viola Erudita, Violoncelo, Contrabaixo Acústico, Flauta Transversal, Flauta Doce (09 a 12 anos), Clarinete, Euphonium, Saxofone, Trompete, Trompa, Trombone, Tuba e Técnica Vocal.

A Escola de Música fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1293, no bairro Jardim São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Escola de Música (19) 3408-4815.