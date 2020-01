Escolinha de basquete abre vagas para novos atletas

As escolinhas de basquete masculino e feminino, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, abrem vagas, nas próximas semanas, para crianças e adolescentes que queiram aprender sobre a modalidade e fazer parte da equipe de competição.

As inscrições para as aulas de basquete do time masculino podem ser realizadas a partir de segunda-feira (20), das 17h30 às 19h, na Praça de Esportes “Marcos Gobbo”, no jardim São Pedro (Rua Francisco Lapieri, nº 59), com o treinador da modalidade, Élcio Roca Ortiz. As vagas abertas são para meninos de 7 a 17 anos. Os treinos são realizados às segundas e quartas-feiras, no mesmo horário e local das inscrições.

A escolinha de basquete feminino, comandada pela técnica Grasiele Rezende da Silva, abre as vagas para a modalidade na primeira semana de fevereiro (3 a 7), para meninas de 7 a 13 anos. As inscrições serão realizadas na Praça de Esportes “Marcos Gobbo”, no jardim São Pedro, de segunda à sexta-feira, a partir das 17 horas.