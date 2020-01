Escolinha de ginástica rítmica abre inscrições para novas alunas

A partir do dia 27 de janeiro (segunda-feira), a escolinha de ginástica rítmica da Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana) abre inscrições para meninas que queiram aprender e praticar a modalidade. As inscrições seguem até fevereiro, dia 7, ou enquanto as 137 vagas não forem preenchidas. A Agra tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h e das 14h às 17h, na sede da Agra (Rua Itanhaém, nº 410 – Jardim Ipiranga). É necessária cópia do documento da aluna, dos pais ou responsável, e uma foto 3×4. As aulas são para meninas acima de 4 anos, que serão divididas em oito turmas com dias e horários diferentes para os treinos.

Turma A:

Idade: 7 a 9 anos

Dias: Quarta e sexta-feira

Horário: 9h às 10h

Vagas: 5 disponíveis

Turma B:

Idade: 10 a 12 anos

Dias: Quarta e sexta-feira

Horário: 8h às 9h

Vagas: 20 vagas

Turma E:

Idade: 4 a 6 anos

Dias: Terça e quinta-feira

Horário: 8h30 às 9h30

Vagas: 21 vagas

Turma F:

Idade: 10 a 12 anos

Dias: Terça e quinta-feira

Horário: 17h às 18h

Vagas: 9 vagas

Turma G:

Idade: 7 a 9 anos

Dias: Terça e quinta-feira

Horário: 16h às 17h

Vagas: 18 vagas

Turma H:

Idade: 4 a 6 anos

Dias: Terça e quinta-feira

Horário: 17h às 18h

Vagas: 14 vagas



Turma J:

Idade: 4 a 7 anos

Dias: Sexta-feira

Horário: 18h às 20h

Vagas: 25 vagas

Turma K:

Idade: a partir dos 14 anos

Dias: Sexta-feira

Horário: 18h às 20h

Vagas: 25 vagas

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Esportes é (19) 3406-6111, das 8h às 16h.