Escolinha de vôlei abre inscrições gratuitas para novos atletas

A escolinha de vôlei da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, abre a partir do dia 3 de fevereiro (segunda-feira), as inscrições para aulas gratuitas da modalidade, que acontecem na Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito.

Para a inscrição, é necessário comparecer em um dos dias do treino, com roupa adequada para atividade física e com atestado médico para aqueles que optarem pelas aulas de funcional e condicionamento físico. De acordo com a professora da escolinha de vôlei, Bete Sartori, as vagas não são limitadas. “Nós recebemos todos que tem interesse em aprender mais sobre esportes, principalmente sobre vôlei, e querem se especializar na prática esportiva. A escolinha tem objetivo de, além de tudo isso, trazer recreação para crianças e adolescentes”, disse.

Para crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, as aulas específicas de vôlei acontecem de segunda e quarta-feira, das 9h15 às 10h30 e, às terças e quintas-feiras, as aulas voltadas para habilidades desportivas acontecem das 9h45 às 11h.

Para os meninos e meninas até 15 anos que querem iniciar na modalidade, as aulas acontecem no período da tarde, às segundas, das 16h às 17h e, às quartas-feiras, das 15h30 às 17h.

As aulas de aperfeiçoamento para adolescentes com idade acima de 15 anos, acontecem de segunda, das 17h às 19h e, às quartas-feiras, das 17h às 18h30.

O Instituto Poder, projeto do São Vito, também é ministrado pela professora Bete e aberto a população. As aulas de vôlei acontecem às segundas-feiras, das 19h às 20h e o bate bola acontece das 20h às 21h30.

As aulas de funcional e condicionamento físico acontecem todas às terças e quintas-feiras, 7h às 8h15 e das 8h30 às 9h45, para jovens acima de 18 anos.

Para mais informações, a Secretaria de Esportes fica localizada na Rua Sergipe, nº 230, bairro Colina. O atendimento ao público é realizado de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.