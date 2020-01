ESF Liberdade realiza ações sobre o Janeiro Branco

A Equipe da unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Parque da Liberdade vem realizando diversas atividades relacionadas com a campanha “Janeiro Branco”, de prevenção e conscientização sobre saúde mental, desde sua abertura oficial no município, no dia 13 de janeiro.

Nesta quarta-feira (22), a enfermeira responsável da unidade, Myrna Martins, com o apoio da equipe local, realizou uma palestra, enfatizando a campanha e esclarecendo os usuários sobre as terapias alternativas, que auxiliam no tratamento de alguns transtornos mentais.

A unidade foi decorada com diversos dizeres sobre o tema, e os agentes comunitários de saúde distribuíram panfletos à população, informando sobre a campanha no município durante as visitas domiciliares e também dentro da própria unidade de saúde.