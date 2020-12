Especialista alerta para os cuidados com as pragas de verão

A proximidade do verão, que, além do aumento da temperatura também conta com alta incidência de chuvas, torna o ambiente perfeito para o surgimento de pragas urbanas em todas as regiões do país. O vice-presidente da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas (Aprag), Sérgio Bocalini, alerta para a necessidade de manter uma atenção maior neste momento e da importância de contar com empresas especializadas no segmento, que garantam um combate seguro e efetivo a esse tipo de evento.

– Este é um período, por conta do calor e da umidade, em que há grande aparecimento de insetos e aracnídeos. Temos uma incidência maior de baratas, principalmente as de esgoto, de moscas, pernilongos e formigas – destaca o vice-presidente da Aprag.

Os roedores, segundo Bocalini, são outra praga que costuma ter maior presença neste período do ano. Com as chuvas, esses animais buscam proteção em áreas mais protegidas, como residências e estabelecimentos comerciais.

– Há um maior registro de ratazanas em casas, lojas comerciais ou áreas industriais. As fortes chuvas acabam contribuindo para esse acontecimento – explica.

Outro ponto de atenção é em relação aos cupins, que tendem a aumentar durante o período de maior calor. Recentemente, com o aumento da temperatura em pleno inverno, houve registro de revoadas de cupins em muitas cidades.

– A tendência é que haja crescimento a partir de agora de cupins invadindo casas e áreas de construção. Há uma preocupação com as estruturas prediais, que podem ser prejudicadas – explica o representante da Aprag.