Ex Padre Leandro será julgado em junho por supostos abuso de coroinhas

O padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica de Santo Antônio, em Americana, será julgado em junho de 2021 por “atentado violento ao pudor com abuso da autoridade”, contra quatro coroinhas. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público e assinada pelo promotor, Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, o padre cometeu os crimes entre 2002 e 2005 na cidade de Araras, onde atuava na Paróquia São Francisco de Assis.

O início do julgamento está marcado para o dia 8 de junho, quando as testemunhas de acusação devem ser ouvidas. A defesa será ouvida no dia 9. ‘Sentado no banco dos réus’, o padre será ouvido no último dia de julgamento que deve ocorrer no dia 10 de junho. Por conta da pandemia acontecerá de forma remota.