fabiele martins precisa da sua ajuda !

De acordo com o marido de Fabiele, Alexandro Pires Martins, de 29 anos, no dia 19 de setembro ela foi internada com muita falta de ar e infecção generalizada, além da gravidez de risco que estava no 6° mês.

Mesmo com o estado grave de saúde, no dia 24 de outubro Fabiele deu a luz à bebê Eloísa, que nasceu prematura, de parto normal e está ganhando peso no hospital para poder ir para casa.

“Ela tinha uma gravidez de risco e estava sendo acompanhada desde o início. A partir do ultrassom o médico disse que a bebê nasceria com os rins pequenos, mas por um milagre de Deus, o parto deu tudo certo e a bebê é saudável. Só não esperávamos que aconteceria tudo isso com a Fabiele”, contou.

De acordo com Alexandro, atualmente Fabiele está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Sumaré e aguarda por uma vaga no quarto para, posteriormente, vir para a casa. “De acordo com a medicina, o estado de saúde da Fabiele é irreversível e o nível de consciência dela é zero. Mas, ela logo vai para o quarto comum e em seguida terá alta para vir para casa. Por isso precisamos da ajuda de todos para adaptar o quarto dela, além de ter todos os insumos hospitalares, fralda geriátrica, etc”.

Para que Fabiele possa vir para casa a família precisa de cama hospitalar, colchão pneumático, lençol de cama, aspirador traqueal, fralda geriátrica M e G, lenços umedecidos, cadeira de banho, luva cirúrgica, sonda de aspiração número 10 ou 12 e produtos de higiene pessoal.

Quem quiser ajudar pode fazê-lo por meio da vaquinha virtual http://vaka.me/1492088?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=1492088&utm_source=social-shares ou por depósito/transferência na conta do irmão de Fabiele:

Willian Rodolfo Martins

CPF: 472.234.548-14

Banco Itaú

Ag: 7416

Conta corrente: 11512-4