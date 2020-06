Famílias beneficiadas no projeto “Alimento Solidário” devem retirar as cestas básicas até sexta-feira 05/06

As famílias em situação de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que foram beneficiadas no projeto “Alimento Solidário” do Governo do Estado de São Paulo, devem retirar as cestas de alimentos até esta sexta-feira (5). As famílias que têm direito e ainda não receberam devem retirar as unidades nas entidades parceiras dessa ação. A relação dos beneficiados está disponível no site da Prefeitura com os locais de entrega.

Ao todo, serão entregues 4.135 cestas de alimentos por meio do projeto. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos já entregou até o momento 2.630 unidades, com a ajuda das entidades parceiras.