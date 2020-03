Farmácia central orienta população de risco ao coronavírus para evitar o setor

Com o objetivo de coibir a transmissão do novo coronavírus (Covid-19), a farmácia municipal central está orientando seus usuários pertencentes aos grupos de risco, para que evitem se deslocar até a unidade. A recomendação é para que esses usuários solicitem a um amigo ou familiar para fazer a retirada dos medicamentos, considerando que a farmácia central é um local de fluxo intenso de pessoas, portanto, uma potencial área de risco para o contágio. Para isso, basta apresentar os documentos pessoais do paciente, principalmente o RG e o cartão SUS, além de um comprovante de endereço, carteirinha do alto custo e a receita médica.

Os indivíduos mais suscetíveis a desenvolver quadro grave da doença são os idosos acima de 65 anos, portadores de asma, diabetes, pressão alta, cardiopatias diversas, além de indivíduos com baixa imunidade, gestantes e tabagistas.