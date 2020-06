Feriado será de sol e calor em Americana e Região

A região deve ter dias ensolarados e parcialmente nublados até o final de semana, com elevação das temperaturas no feriado de Corpus Christi e no dia de Santo Antôniom, padroeiro de Americana. Depois de registrar temperaturas amenas nos últimos dias e amanhecer com nebulosidade na manhã de ontem(9), o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) informou que o tempo em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região deve se estabilizar.

A previsão do tempo para hoje (10) é de céu parcialmente nublado e as chances de chuva são pequenas, mas podem ocorrer de forma rápida em pontos isolados. A mínima deve ser de 18ºC e a máxima deve chegar a 29ºC.

Na quinta-feira de Corpus Christi (11), o tempo ficará ensolarado na região, com temperaturas entre 19 e 30ºC. Até o final de semana, as temperaturas devem ficar elevadas. A umidade relativa do ar diminui a cada dia, mas em níveis confortáveis, de acordo com o Cepagri. O sábado (13) e o domingo (14) devem ser de sol, com poucas nuvens.