Flamengo é campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez

O Flamengo voltou a levantar um troféu ao vencer o Independiente del Valle por 3 a 0 na noite de ontem (26), no Maracanã. O título da Recopa Sul-Americana fez o clube rubro-negro emendar uma série de cinco taças em pouco mais de três meses.

O Flamengo conquistou a Libertadores no dia 23 de novembro. Menos de 24 horas depois, garantiu o título brasileiro sem entrar em campo, após uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Já em 2020, sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil no dia 16 de fevereiro, da Taça Guanabara no dia 22 e, enfim, da Recopa.