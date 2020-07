Flamengo é o campeão do carioca

Quem achava que a conquista estadual do Flamengo não teria dificuldades, se enganou. Após perder o título da Taça Rio e levar um “susto” no primeiro jogo da final ao vencer por 2 a 1, o Rubro-negro bateu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã – com um gol aos 49 minutos do segundo tempo de Vitinho – e carimbou seu 36º título carioca da história.

Com o feito, o Flamengo aumentou sua hegemonia no Estado, já que o segundo mais vitorioso é justamente o Tricolor, que tem 31 trofeus. O Vasco tem 24, e o Botafogo, 21.

A decisão foi realizada com portões fechados em função da pandemia do coronavírus.

O gol do título

O gol do título aconteceu quando Vitinho – que havia entrado no segundo tempo – recebeu na intermediária aos 49 minutos e arriscou o chute. No trajeto, a bola desviou no zagueiro Nino, enganou Muriel e morreu no fundo da rede.

Confusão no fim

Após o gol, Michael recebeu uma bola na esquerda e fez uma firula na frente de Hudson. O volante tricolor não gostou, empurrou o jogador do Flamengo, o árbitro e a confusão se instalou, precisando que atletas e funcionários dos bancos de reservas de ambas as equipes interviessem.

FONTE : UOL