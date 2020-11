FPF divulga datas e horários das oitavas de final da Bezinha

Três partidas abrem as disputas das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão neste sábado (21). As datas, locais e horários dos confrontos decisivos foram definidos após reunião do conselho técnico realizada por videoconferência na manhã desta quinta-feira (19).

Jogando em casa às 15h deste sábado (21), Andradina, Rio Branco e Amparo iniciam as disputas do mata-mata diante do Grêmio Prudente, Francana e Mauá Futebol, respectivamente. O outro jogo do sábado envolve o Ska Brasil e o Manthiqueira, em Osasco, às 17h.

No domingo (22), duas partidas acontecem às 10h. Osvaldo Cruz e Independente se enfrentam em Osvaldo Cruz, enquanto XV de Jaú e Bandeirante jogam em Jaú. Já às 15h, a Itapirense recebe o São José e o Itararé enfrenta o Jabaquara. Os jogos de volta acontecem todos na quarta-feira (25).

As equipes de melhores campanhas na primeira fase jogam a partida de volta em casa e tem a vantagem do empate no placar agregado para avançar. A pontuação segue sendo somada e a classificação geral é que vai determinar os cruzamentos nas quartas de final.