frente fria e chuva chega na Região

As mudanças bruscas de tempo devem ocorrer com frequência durante o mês de julho em toda a Região de Campinas e São Paulo. Nesta quarta-feira (01), a temperatura máxima deve ser somente de 22ºC.

Com a chegada de uma frente fria os termômetros despencarão para os 8ºC em apenas dois dias, causando instabilidade e chuvas fracas.

O tempo começa a virar na quarta-feira (1º), clima gelado e 20ºC pela manhã. No período da tarde, a temperatura sobe para 22ºC e durante a noite os termômetros voltam a cair. Há possibilidade de garoa no fim do dia, segundo informações do Instituto Climatempo. O frio deve permanecer por alguns dias.

Na quinta (2) e sexta-feira (3), o tempo permanece instável, com possibilidade de chuva fraca e temperaturas mais baixas. Nos dois dias, os termômetros devem variar entre 14ºC e 21ºC.

“Esse mês de julho será uma gangorra. Teremos a passagem de várias frentes frias, que causarão vários períodos de temperaturas baixas e, entre uma e outra, vamos ter dias com temperaturas mais elevadas. Já em agosto e setembro, a previsão é de que os eventos de frio sejam mais esporádicos”, explica a meteorologista Fabiana Weykamp.