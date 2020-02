Fundação Procon-SP alerta para golpe no Carnaval

A Fundação Procon-SP divulgou um alerta à população para um golpe que usa o pagamento por aproximação nas transações realizadas com cartão. De acordo com o órgão estadual, há registros de pessoas que foram vítimas de criminosos que aproximam máquinas que usam essa tecnologia, conhecida como NFC, e debitam valores do cartão de crédito e de débito.

A recomendação é para que os consumidores desativem a função de pagamento por aproximação ou que, na impossibilidade, guardem o cartão em local seguro e que não fique longe de sua vista, como, por exemplo, bolso de trás da calça, mochila ou bolsa para trás do corpo.

“Principalmente agora nas festas de Carnaval, com muita aglomeração de pessoas, é importante que os consumidores fiquem atentos e não deixem o cartão de crédito em local de fácil acesso”, comentou o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Alex Niuri.

O Procon de Americana, órgão vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos, fica localizado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16.