Fundo Social abre inscrições para cursos gratuitos de Padaria Artesanal

O Fundo Social de Solidariedade de Americana realiza, nos dias 4 e 5 de março (quarta e quinta-feira) ou até terminarem as vagas, inscrições para cursos gratuitos de Padaria Artesanal. Os interessados devem ter mais de 16 anos e comparecer pessoalmente, das 8 às 16 horas, na sede do órgão (Rua Antonio Frezzarim, 412 – Jd. São Paulo), apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço em Americana.

Os cursos serão oferecidos pelo Fundo Social como uma das atividades da Festa das Nações, que ocorrerá na Fidam de 13 a 15 de março. Eles serão ministrados pelo Chef Aroldo Garcia, que vai ensinar cinco turmas com 15 alunos cada a fazer pães doces e salgados, sendo três turmas no dia 14 (sábado) e duas no dia 15 (domingo).

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, destacou que os cursos de Cozinha Artesanal já capacitaram mais de 300 pessoas. “Cursos de pães, panetone, panetone trufado, bolos, salgados, entre outros, já foram ministrados e várias pessoas conseguiram com o aprendizado aumentar a renda familiar, produzindo e vendendo seus produtos. Isso nos deixa muito felizes”, afirmou. “Que nunca falte em um lar: o pão, a paz e a união”, completou Maine.

Além dos cursos, o Fundo Social participa da Festa das Nações com a Barraca Italiana, em parceria com o Ateliê Mara Massas.