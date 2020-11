Fundo Social de Solidariedade abre inscrições para Curso de Panetone

O Fundo Social de Solidariedade de Americana abre, a partir desta terça-feira (17), as inscrições aos interessados em participar do Curso de Panetone. As inscrições podem ser feitas, das 9h às 16h, na sede do Fundo Social, na Rua Antonio Frezzarin, 412, bairro Jardim São Paulo. São 30 vagas oferecidas, sendo 10 vagas reservadas para entidades assistenciais.

Para a inscrição, é necessário apresentar o RG e o comprovante de endereço de Americana. A inscrição deverá ser feita pessoalmente, com o uso obrigatório de máscara e caneta própria.

O Curso de Panetone é gratuito e será realizado nos dias 18, 19 e 24 de novembro, para a primeira, segunda e terceira turmas respectivamente, no horário das 19h às 22h.