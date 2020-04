Fundo Social de Solidariedade de Americana doa cobertores ao abrigo de moradores de rua

O Fundo Social de Solidariedade de Americana doou mais 60 cobertores para o abrigo de moradores em situação de rua, que está atendendo provisoriamente na sede da Igreja Presbiteriana de Americana, na Rua Sete de Setembro, no Centro, em parceria com a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Americana. O espaço tem capacidade para atender até 100 pessoas, entre homens e mulheres, e foi implantado em função da pandemia de coronavírus.

No início mês, o Fundo Social doou 60 cobertores ao Projeto de Cara Limpa, realizado todas às terças-feiras, na Igreja Presbiteriana.

“Nosso município, como todos os países, vêm sofrendo com essa pandemia e nós todos estamos numa corrente de esforços tentando auxiliar os mais necessitados. Contamos sempre com o apoio de parcerias para obter bom resultado”, disse Maine Najar, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana.