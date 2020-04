Fundo Social de Solidariedade de Americana doa máscaras ao Tiro de Guerra

O Fundo Social de Solidariedade de Americana doou, na manhã desta quarta-feira (15), 110 máscaras de proteção ao efetivo e funcionários do Tiro de Guerra de Americana (TG 02-045), para serem utilizadas durante a pandemia do coronavírus.

“O Tiro de Guerra iniciou as atividades na segunda quinzena de março e entregamos máscaras de proteção. Receberam também orientações e informações sobre os projetos e os trabalhos desenvolvidos pelo Fundo Social no município e as ações que ajudam toda a população vulnerável, principalmente neste momento difícil de pandemia. Graças a Deus contamos com a colaboração de muitos parceiros e o Tiro de Guerra sempre está conosco”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.