Fundo Social de Solidariedade de Americana doa roupas de cama e jalecos ao Hospital Municipal

O Fundo Social de Solidariedade de Americana fez a doação de roupas de cama e 37 jalecos para o Hospital Municipal de Americana. Os lençóis e colchas serão utilizados na enfermaria do HM e os jalecos foram entregues à equipe do Serviço Social e do Serviço de Nutrição e Dietética-SND, segundo o diretor superintendente do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, José Carlos Marzochi.