Fundo Social de Solidariedade de Americana recebe 6.200 quilos alimentos doados na live de Rick & Renner

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, recebeu na tarde desta segunda-feira (4), na sede do Fundo Social, 6.200, quilos de alimentos arrecadados, no dia 25 de abril, durante a transmissão da live da dupla Rick & Renner. A dupla destinou parte da arrecadação do show ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, atendendo um pedido do empresário Ricardo Molina, amigo da dupla, que participou da entrega.

“Agradeço ao Ricardo Molina que fez o pedido à dupla para que destinasse parte das doações às famílias em situação de vulnerabilidade social, pessoas cadastradas pelo Fundo Social e Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs. Ao Rick e Renner que foram sensíveis e atenderam prontamente o pedido. Foi uma ajuda muito grande para Americana este ato de solidariedade, pois estamos enfrentando diariamente uma batalha para atendermos todas as demandas que nos chegam. São muitas ações que estão acontecendo na cidade, com o apoio de toda a população, e inúmeros parceiros colaborando neste momento de combate ao coronavírus”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.

Ricardo Molina agradeceu a todos que fizeram as doações por meio da live de Rick e Renner. “Agradeço a todos que fizeram as doações por meio da live do Rick e Renner. Graças a vocês, estamos recebendo as doações aqui em Americana. Agradecer ao Rick e Renner, em especial ao Rick, que tenho amizade há muitos anos. Conforme prometido pelo Rick e Renner na live, as doações estão sendo entregues para atender às pessoas que mais precisam”.