Fundo Social de Solidariedade de Americana recebe doações de agasalhos

O Fundo Social de Solidariedade de Americana está recebendo doações de agasalhos para a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco. A edição da Campanha do Agasalho deste ano está sendo feita simultaneamente com as arrecadações para o recebimento de alimentos, materiais de higiene, produtos de limpeza e máscaras de proteção, que tem sido realizadas na cidade em parceria com apoiadores em função da pandemia da Covid-19.

“Este ano, o Fundo Social não abriu uma grande campanha do agasalho por conta da COVID-19, mas estamos aceitando doações de roupas e alimentos para atender famílias de baixa renda. Já foram doadas, aproximadamente, seis mil peças entre roupas, calçados e cobertores. Agradecemos o apoio irrestrito do Tiro de Guerra, que tem nos auxiliado na triagem dos alimentos, montagem das cestas básicas e de todos os materiais recebidos por doação” , disse Maine Najar, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana .

O Fundo Social está recebendo doações em sua sede localizada na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. Para evitar aglomeração, foram colocadas caixas na entrada da sede para pessoas depositarem as doações.

As entidades assistenciais da cidade que nos anos anteriores eram pontos de arrecadação também estão com atendimento restrito para evitar aglomerações, uma das formas de prevenção ao coronavírus.

Instituições religiosas também têm realizado campanhas em sistema drive-thru para arrecadação de alimentos e roupas para distribuição às pessoas assistidas.