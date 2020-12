Fundo Social de Solidariedade doa cesta básica e kit higiene aos integrantes da Cooperlírios

33 membros da cooperativa Cooperlírios receberam do Fundo Social de Solidariedade de Americana, a doação de cesta básica, kit higiene e um presente de natal. De acordo com a presidente do órgão, Maine Najar, a ação foi uma maneira de celebrar a parceria e os projetos realizados nos últimos anos junto à cooperativa. Ela enalteceu ainda o trabalho feito pelos integrantes e ao fato da grande maioria deles ser mulher.

“Desde que fui nomeada para presidir o Fundo Social, em 2015, assumi o compromisso de auxiliá-las. Era muito triste vê-los trabalhando tanto e recebendo tão pouco. Com o tempo, conseguimos orientar as mulheres a serem parte mais atuante na hora de negociar os produtos e, consequentemente, melhorar a situação financeira de cada um”, disse Maine.

Nos últimos anos, a parceria entre o Fundo Social, a Cooperlírios e apoiadores resultou em diversas melhorias. Foi construída uma cozinha para os cooperados, que então faziam as refeições junto à área de reciclagem; o escritório e sanitários da sede foram reformados; após um incêndio, foi construído um muro de arrimo e a iluminação foi trocada. O Fundo Social entregou, ainda, mensalmente, cestas básicas às famílias da cooperativa.

“O número de cooperados dobrou e o número de reciclagem aumentou, consequentemente, a arrecadação também. Foi um belo trabalho e tudo isso me deixa muito feliz, pois tenho a certeza que fizemos a diferença para todos eles”, disse Maine.