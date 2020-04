Fundo Social de Solidariedade doa máscaras, luvas e água sanitária para Cooperlírios

Nesta terça-feira (7), a cooperativa Cooperlírios recebeu do Fundo Social de Solidariedade de Americana a doação de 132 máscaras, 50 pares de luvas e água sanitária para serem utilizadas na sede da organização comunitária. Atualmente o local tem cerca de 39 funcionários e trabalha com coleta e reprocessamento de materiais reutilizáveis e recicláveis. Posteriormente esses materiais são separados e repassados para grandes empresas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, informou que os itens foram doados ao órgão municipal e enalteceu a oportunidade de ajudar entidades e grupos que precisam de apoio, sobretudo, na atual fase com a pandemia do Covid-19.

“Muitos locais de trabalho não podem parar e a Cooperlírios é um deles. O serviço de reciclagem não para, é essencial e mantém a cidade limpa. Contudo, fizemos as doações de hoje como forma de agradecimento e buscando ajudar os cooperados na rotina de trabalho. Os Epis (Equipamentos de Proteção Individual) garantem a proteção e a saúde dos funcionários e através de ações conjuntas, vamos conseguir ajudar as pessoas cada vez mais”, disse.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.