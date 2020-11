Fundo Social de Solidariedade encerra Curso de Panetone

O Fundo Social de Solidariedade de Americana encerrou, nesta terça-feira (24), em sua cozinha artesanal, mais um curso de geração de renda “Na Cozinha com Noel” para a produção de panetones. O chef Aroldo Garcia comandou as três oficinas realizadas.

Cerca de 30 pessoas participaram da atividade gratuita, na sede do Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca). Os participantes foram divididos em três turmas e as aulas aconteceram nos dias 18, 19 e 24.