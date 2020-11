Fundo Social de Solidariedade entrega brinquedos e leite para entidades

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, entregou, na tarde desta segunda-feira (23), doações de brinquedos e leite para entidades que cuidam de crianças. Ao todo, foram entregues 444 brinquedos usados e 30 quilos de leite em pó.

Foram contempladas as entidades Sociedade de Assistência Social de Americana (SASA), Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM) e Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA). Os brinquedos e o leite foram doados ao Fundo Social e repassados às entidades. Também foi distribuído material para festa (toalha de mesa descartável, convites, caixas surpresas, facas de plásticos), recebido em doação também.

“Nesta época do ano e com tantos desafios, podermos proporcionar, além de alimentos, um pouco de alegria às crianças é gratificante. Agradeço a todos que ajudaram a concretizar esta ação, beneficiando tantas crianças, pois muitas não têm condições para comprar um presente neste Natal”, disse a presidente do Fundo Social de Americana, Maine Najar.