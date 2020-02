Fundo Social de Solidariedade instala câmeras de segurança no CCL

Buscando aumentar a segurança do público, principalmente, das crianças que frequentam o CCL (Centro de Cultura e Lazer), foram instaladas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, câmeras de segurança no local, com monitoramento da GAMA (Guarda Municipal de Americana). Além dos alunos a partir de 7 anos que frequentam a Escola Municipal de Música Villa-Lobos, Sala de Canto Coral, Auditório, o centro cultural recebe pessoas nos diversos cursos, oficinas, alunos de judô a partir de 5 anos, inclusive crianças portadoras de necessidades especiais.

A presidente do órgão social, Maine Najar, foi procurada por mães e funcionários do local preocupados com a segurança das crianças da Escola de Música e do público em geral do CCL. “É uma área extensa, aberta ao público e existe uma grande preocupação com o fluxo de pessoas. Como mãe e essa sensibilização, propus auxiliar, com o apoio de parceiros, instalar as câmeras. Nosso objetivo é dar total segurança para as crianças presentes e recebemos total apoio dos pais, professores e músicos”, disse.

De acordo com o Fundo Social, outras medidas de segurança já estão sendo tomadas , e com o apoio dos professores os alunos receberão orientações sobre segurança.