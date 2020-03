Fundo Social de Solidariedade recebe 4,5 toneladas de alimentos do Colégio Adventista

a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu a doação de 4,5 toneladas de alimentos não perecíveis, 677 litros de leite e 2.462 itens de higiene pessoal do Colégio Adventista, após a realização da 5ª Gincana das Cores, no início de março. O evento contou com a participação de todos os alunos do colégio, desde o maternal ao 3º ano do ensino médio.

“Agradecemos o apoio de várias pessoas, entre elas, do prefeito de Americana, Omar Najar, da presidente do Fundo Social, Maine Najar, do vereador Thiago Martins, da Guarda Municipal de Americana, e dos pais dos alunos que tanto se dedicaram, Wendeo Santos e Clayton Stiná”, disse diretor do colégio, Juliano Ferreira de Mello.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, apoiou a iniciativa da escola e a ampla participação dos alunos. “É muito bom vermos a solidariedade das pessoas, sobretudo, de crianças e jovens. Neste ano, recebemos novamente as doações da 5ª Gincana das Cores, que conseguiu angariar muitos alimentos. Agradeço imensamente, pois irá nos ajudar a fazer os kits e distribuir para entidades assistenciais e instituições de Americana, além de famílias que precisam de doações. Fazemos acompanhamento e sabemos as demandas sobre cada um deles”, disse.

Os apoiadores e doadores interessados para conhecer o espaço podem entrar em contato pelo telefone (19) 3405-4772 ou pelo email fundosocial@americana.sp.gov.br

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo.