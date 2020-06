Fundo Social de Solidariedade recebe 600 máscaras

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu na última sexta-feira (29), a doação de 600 máscaras da empresa Brand Têxtil. Os itens serão incluídos nas cestas básicas que estão sendo distribuídas para famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19. A força-tarefa está sendo realizada pela Secretaria de Ação Social, que faz o cadastro e a listagem, e pelo Fundo Social, que faz a captação das doações.

“Quero agradecer ao proprietário da Brand Têxtil, Marcelo Costa, pela iniciativa e a todos que trabalharam para as doações chegarem até o Fundo Social. É realmente emocionante ver a iniciativa das pessoas em querer ajudar o próximo, principalmente nessa fase de pandemia. Vamos colocar as máscaras nas cestas básicas e com certeza, irão ajudar muitas pessoas”, agradeceu Maine Najar.

O proprietário da Brand Têxtil, Marcelo Costa, enalteceu o ato de colaborar e doar, principalmente na pandemia. “Acreditamos que em tempos de crise, solidariedade e empatia são mais que necessárias. Por isso, nós da Brand Têxtil, criamos nossa campanha de doação de máscaras para diversas instituições e para população que precisa. Confeccionamos máscaras com as sobras dos nossos próprios tecidos, visando sustentabilidade e ajudando no combate a pandemia. No mês de maio chegamos a marca de 20.000 máscaras doadas e nos sentimos muito gratos em poder ajudar nesse momento tão delicado”.

Campanha do Agasalho

Simultaneamente, o Fundo Social está recebendo doações em bom estado de conservação de roupas para adultos e crianças, lençóis, calçados (com os pares amarrados) e cobertores em sua sede, localizada na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. Para evitar aglomeração, foram colocadas caixas na entrada da sede para pessoas depositarem as doações. Os itens passarão por triagem e serão entregues para entidades assistenciais e instituições religiosas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.