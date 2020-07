Fundo Social de Solidariedade recebe 800 cestas básicas do Instituto Pague Menos

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu na tarde desta terça-feira (30), mais uma doação da Rede de Supermercados Pague Menos, por meio do Instituto Pague Menos. As 800 cestas básicas recebidas serão destinadas a diversas famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19. A força-tarefa está sendo realizada pela Secretaria de Ação Social e pelo Fundo Social. Participaram da entrega Edmarcos Lopes Souza, gerente regional do Pague Menos, Alex Cavalcante Rosa, também gerente regional e Luciano Cardoso de Carvalho, gerente da rede de supermercados.

“Essa é a segunda fase de doações ao Fundo Social de Americana. No início de junho entregamos 800 cestas, hoje doamos outras 800 e, provavelmente daqui um mês, faremos a última remessa dessa grande quantidade de cestas. O Fundo Social é parceiro e tem conhecimento sobre as famílias mais necessitadas da cidade. Elas fazem as distribuições de forma correta e coerente”, disse Alex Cavalcante.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, agradeceu o apoio da Rede Pague Menos. “Quero agradecer de novo por tanta ajuda do Instituto Pague Menos e a família Santichio. As 800 cestas básicas equivalem aproximadamente 10 toneladas de alimentos e este é o segundo mês consecutivo que eles ajudam o município. Vamos conseguir ajudar diversas famílias que passam por momentos de necessidade nesta pandemia”, disse Maine.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo.