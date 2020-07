Fundo Social de Solidariedade recebe doações da empresa Morada Logística

a presidente do Fundo Social de Americana, Maine Najar, recebeu da empresa Morada Logítica a doação de 225 cestas básicas e 338 unidades de produtos de limpeza. Representando a empresa, estiveram presentes no ato da entrega Marcelo Pedra, gerente de RH, Erika Sanches, analista de RH e funcionários.

“É emocionante ver grupos, empresas e a sociedade realizando ações em pról dos outros. São muitas famílias que estão precisando de doações e toda ajuda é bem vinda. Os lares precisam não só de alimentos, mas também de produtos de limpeza e higiêne pessoal. Nosso trabalho não para e agradeço de coração a Morada Logística. O Fundo Social está de portas abertas para todos que quiserem ajudar o próximo”, disse a presidente do órgão, Maine Najar.

O gerente de RH, Marcelo Pedra, falou sobre a iniciativa da Morada Logística. “A empresa tem a característica de promover campanhas e ajudar entidades assistenciais de Americana. Esta ação teve como foco auxiliar famílias que passam por dificuldades neste período do Covid-19 e o Fundo Social conhece as pessoas que precisam de apoio. Contamos com participação dos funcionários, da empresa e foi muito gratificante participar, ainda mais que conseguimos angariar grande quantidade de alimentos e produtos de limpeza. Agradeço aos que participaram pela campanha bem sucedida”, disse.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no bairro Jardim São Paulo.