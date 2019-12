Fundo Social e Sicredi entregam doações ao Hospital Seara

O Fundo Social de Solidariedade de Americana e o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) entregaram doações de alimentos ao Hospital Seara. Foram entregues ao presidente do Seara, doutor Getúlio Thuller, e ao vice-presidente, Carlos Alberto Oliveira David, cerca de 20 cestas básicas e de Natal, entre outros itens.

“Agradecemos muito ao Fundo Social e ao Sicredi pelas doações, que ajudarão a manter a entidade. Temos entre 100 e 110 pacientes atendidos pelo hospital, que conta com cerca de 100 funcionários. Toda ajuda é muito importante”, disse doutor Getúlio.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, ressaltou a importância do trabalho do Seara para o município e a parceria com o Sicredi. “O Seara presta um atendimento muito importante no município e pode contar com nossa ajuda. A parceria com o Sicredi, agência Cillos, foi fundamental para a realização dessa ação hoje”, afirmou.

Participaram da entrega de doações nesta segunda-feira, no Hospital Seara, o gerente do Sicredi Cillos, Adalto Luiz de Carvalho, o gerente pessoa jurídica da agência Cillos, Márcio Oliveira, a gerente de contas da Sicredi Cillos, Elena Justino, o gerente comercial do Sicredi Centro, Wagner Luiz, a gerente de negócios do Sicredi Cillos, Natália Valadão, a assistente de negócios do Sicredi Centro, Bruna Larissa Silvério Barbosa, e a assistente de negócios da agência Cillos, Lilian de Oliveira.

Mais doações

Na semana passada, o Sicredi, agência Centro, e os Supermercados São Vicente colaboraram com kits de alimentos e de limpeza para a Cooperlírios. A Central Dia de Americana, distribuidora dos Supermercados Dia, fez doações de fraldas e enxoval de bebês ao projeto “Canção de Ninar”, que atende as mães em situação de vulnerabilidade.

Também foram beneficiados com kits de Natal com panetones os integrantes do Centro Novo Dia para Idosos (CNDI), e idosos atendidos pela Instituição Benaiah e Lar dos Velhinhos. O Fundo Social recebeu ainda doações de 300 quilos de alimentos provenientes de um evento promovido no Clube Flamengo.