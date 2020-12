Fundo Social e Unisal confeccionam kits de higiene para doação

O Fundo Social de Solidariedade de Americana e a Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), por meio do curso de Moda, estão produzindo kits higiênicos para serem doados ao Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) Organização Vinde à Luz.

Com orientação da professora Maria Adelina Pereira, as universitárias confeccionaram 80 sacolas e 80 máscaras de tecido e o Fundo Social completou o kit com a doação de cremes dentais e sabonetes.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, enalteceu a parceria e a participação dos jovens em trabalhos voluntários. “A Unisal e a professora Adelina são grandes parceiras, sempre estão realizando projetos em prol da população e, o mais importante, integrando os alunos em projetos solidários”, disse.