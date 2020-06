Fundo Social inova em arrecadação da Campanha do Agasalho

Por conta da pandemia do Covid-19, o Fundo Social de Solidariedade de Americana está realizando neste ano uma edição diferente da Campanha do Agasalho, disponibilizando na sede do órgão caixas para as pessoas depositarem as doações. Nos anos anteriores, foram abertos vários pontos de arrecadação, incluindo entidades e instituições.

“Foi uma maneira de conseguirmos arrecadar algumas roupas e agasalhos, porém em número bastante reduzido, para não termos, consequentemente, o aumento na propagação do vírus. Uma medida de segurança para as equipes que trabalham tanto na arrecadação, manipulação e distribuição das doações”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O Fundo Social do Estado, em parceria com diversos munícipios, lançou em junho uma campanha também diferente dos outros anos, em que são aceitos somente cobertores em embalagens fechadas. “Estamos recebendo doações de todos os tipos de roupas, para através de entidades e instituições religiosas, podermos alcançar as famílias em situação de vulnerabilidade. Porém, não podemos deixar de cumprir as medidas de segurança”, completou Maine.

Também como medida de segurança quanto à transmissão do Covid-19, a equipe Fundo Social pede que os doadores amarrem os pares de calçados e separem em embalagens distintas as peças de roupas masculinas, femininas, infantis, roupas de cama e mesa.

“Aproximadamente 12 mil peças, entre roupas, cobertores, calçados e brinquedos já foram repassadas para entidades assistenciais e instituições religiosas de Americana, entre elas, SASA, Seara, Cruzada das Senhoras Católicas, Projeto Semear, Projeto Ester, Igrejas Batista, Grupos do Rede Ruas, Abrigo Vinde a Luz, Lar dos Velhinhos, Coasseje e Casa Dia”, afirmou Maine Najar.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772. As doações para a Campanha do Agasalho podem ser depositadas nas caixas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.