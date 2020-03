Fundo Social realiza curso na entidade O Bom Samaritano

o Fundo Social de Solidariedade iniciou o curso de cozinha artesanal para acolhidos e funcionários da entidade assistencial O Bom Samaritano. No primeiro dia, os alunos foram orientados sobre o preparo de refeições saudáveis, como reaproveitar alimentos e fizeram o almoço do dia e nas próximas semanas (18 e 25 de março), serão ensinados os preparos de pães artesanais, doces e bolos.

O Fundo Social tem o objetivo de ensinar e estimular os internos, ajudando assim a situação financeira familiar de cada um. “Pensamos no aprendizado adquirido por meio dos cursos profissionalizantes e, no caso do Bom Samaritano, nas oportunidades de emprego que os internos terão quando voltarem para suas casas. Com certeza é uma nova experiência agregada e mais um preparo para se recolocarem no mercado de trabalho”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O Bom Samaritano atende pessoas do sexo masculino, a partir de 18 anos, dependentes de álcool e outras drogas, bem como orientar a família. De acordo com Maine, o Fundo Social irá realizar durante a 1ª Festa das Nações de Americana, o curso de padaria artesanal, com o chef Aroldo Garcia. As vagas estão esgotadas e novos cursos estão sendo programados.