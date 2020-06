Fundo Social recebe 12 toneladas de alimentos do projeto “Braço forte, mão amiga”, do Tiro de Guerra

O Tiro de Guerra de Americana 02-045 e parceiros, por meio da campanha “Braço forte, mão amiga”, doaram ao Fundo Social de Solidariedade 12.619 quilos de alimentos; 994 unidades de produtos de higiene, limpeza e material de EPI; e 10.821 peças de roupas foram doadas pelo.

A campanha teve início no dia 1º de maio na sede do Tiro de Guerra, que foram arrecadadas doações por meio do sistema Drive-Thru e continuou aos finais de semana nas lojas dos Supermercados São Vicente.

Os itens arrecadados já foram utilizados na montagem de cestas básicas e estão sendo distribuídos para famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19. A força-tarefa está sendo realizada pela Secretaria de Ação Social, que faz o cadastro e a listagem, e pelo Fundo Social, que faz a captação das doações.

“Foram nove dias de trabalho intenso, porém é muito prazeroso saber que a nossa ação beneficiou muito os munícipes de nossa cidade que estão passando por uma situação tão difícil. Colocar em prática a cidadania é um dever de todos. Agradecemos de coração todos que nos apoiaram nessa campanha e nos ajudaram a vencer essa missão que nos propusemos a fazer, cujo resultado nos surpreendeu, pois foram mais de 10 toneladas de alimentos, além de roupas e produtos de limpeza. Conhecemos de perto o trabalho do Fundo Social e estaremos sempre à disposição por um bem maior”, disse Felipe Bertie, representante do Tiro de Guerra de Americana.

“Em tempos difíceis, como o que estamos passando, poder contar com a colaboração de parceiros como esses, só nos traz um sentimento: gratidão, ao ato de desprendimento, que só as pessoas que confiam em si mesmas, que carregam no coração a solidariedade e vêem no próximo um irmão, têm condições de fazer. Pessoas para as quais não existe palavra melhor para definir; amor”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

Ex-atiradores do Tiro de Guerra de Americana criaram em 2016 a “Associação do Antigos Atiradores de Americana”, com o intuito de manter viva a amizade entre todos os jovens que passaram pelo TG e praticarem em conjunto as lições ali aprendidas.