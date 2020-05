Fundo Social recebe doações da Campanha Solidária Orthodontic

A Campanha Solidária Orthodontic doou 206,78 quilos de alimentos secos e 21,5 litros de leite e óleo ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. A ação foi realizada por funcionários e pacientes da Orthodontic Americana arrecadou alimentos como, arroz, feijão, trigo, macarrão, leite em pó, farinha de trigo e fubá.

A diretora da empresa, Andrea Nishimura, agradeceu a todos os que doaram e enalteceu a sensibilização que o ato gerou entre eles. “Foi um prazer poder colaborar neste momento tão difícil que estamos passando e creio que o Fundo Social compartilhará das arrecadações de forma coerente, de acordo com as prioridades de cada núcleo familiar. Sou cristã e acredito que como uma só família, temos que acolher uns aos outros. Nestes dias de campanha, pacientes e colaboradores da Orthodontic assim sentiram- se, todos unidos num mesmo propósito e com muito carinho”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, agradeceu as doações e informou sobre as distribuições. “O Fundo Social só tem a agradecer e, após triagem os itens serão divididos nas cestas básicas. Existe uma listagem de famílias que precisam de apoio feita pela Secretaria de Ação Social e semanalmente as cestas estão sendo distribuídas para os munícipes cadastrados. A Campanha Solidária Orthodontic é de extrema importância, pois estamos com um número alto de pessoas pedindo ajuda. Agradeço novamente a Orthodontic”, afirmou Maine.

Mais informações pelo telefone do Fundo Social (19) 3405-4772.