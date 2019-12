Fundo Social recebe doações de 300 quilos de arroz e 100 quilos de sabão em pó arrecadados em eventos

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu nesta semana 300 quilos de arroz, arrecadados com a palestra “Você está preparado?!”, realizada na segunda-feira (16), e 100 quilos de sabão em pó do evento Novembro Azul, ocorrido no dia 24 de novembro.

Os 60 pacotes de arroz com 5 kg cada já estão sendo utilizados na elaboração dos kits de alimentos que serão distribuídos às famílias cadastradas. “Estávamos sem esse item para compor os kits, então foi uma doação que chegou na hora exata para realizarmos as entregas às famílias. Nosso agradecimento aos organizadores da palestra, em nome do Adriano Soldera, e também do Novembro Azul, em nome do Zaramelo Júnior. Os pacotes de sabão também serão destinados aos nossos cadastrados e algumas entidades que estão precisando”, afirmou a presidente do Fundo Social Maine Najar.

O Fundo Social de Solidariedade recebe todos os tipos de doações e, no caso de móveis em bom estado de conservação, também faz a retirada. O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Antonio Frezarin, nº412, Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-4772.