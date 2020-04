Fundo Social, secretarias municipais e população se unem e entregam kits

Desde o final de março, o Fundo Social de Solidariedade de Americana intensificou os trabalhos desenvolvidos durante o ano e doou para entidades assistenciais, instituições religiosas e famílias em vulnerabilidade, 1.086 kg de alimentos não perecíveis, 188 produtos de higiene pessoal, como sabonete, creme dental e sabão, além de roupas e calçados. A parceria entre o órgão municipal e as secretarias de Ação Social e Educação também possibilitou uma importante ação neste complicado período; a distribuição de 240 cestas básicas, totalizando 4.200 kg de alimentos a serem entregues até a próxima terça-feira (7).

“Nesta época do surto do Covid-19, que nos dá tanto medo e reflexão, também podemos e devemos ajudar o próximo. Muitas pessoas e grupos estão entrando em contato para nos auxiliar com as doações. Recebemos nas últimas semanas 370 kg de alimentos e 294 unidades de material de limpeza. Tudo será repassado e agradeço imensamente a todos”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O órgão da Prefeitura Municipal também conseguiu a aquisição de frascos de álcool em gel e caixas de luvas, que foram destinadas aos funcionários do Cras, Creas e ao Fundo Social. O grupo Máscaras Solidárias e um servidor da Unidade de Limpeza Pública também receberam ajuda e a doação de tecidos e elásticos para a confecção de máscaras e, de acordo com Maine, foram adquiridas luvas próprias (material de IPI) e máscaras para os membros da Cooperativa Cooperlirios.

“O que está nos deixando muito feliz, é que não foi preciso lançar campanhas, a população está engajada por vontade própria. As pessoas e instituições estão fazendo campanhas entre amigos e doando ao Fundo Social. É isso que está nos ajudando na composição dos kits que estão sendo distribuídos. Vamos passar por essa fase tumultuada ajudando uns aos outros. Gostaria de agradecer imensamente a todos os parceiros, entre eles, Janete Batista, Beatriz Casagrande a Tamara Rillo que confeccionaram máscaras, ao jornalista Ju Jensen e amigos, ao Glauber Lanches, a Associação de Engenheiros Agrônomos e Arquitetos, enfim, todos que estão empenhados e nos ajudaram com as doações”, disse Maine Najar.