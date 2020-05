Fusame abre processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Municipal

A Prefeitura de Americana, por meio da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana) está com processo seletivo simplificado aberto para preenchimento imediato de vagas por tempo determinado de seis meses, sendo possível a renovação. Os interessados devem comparecer nesta quinta-feira (7), das 9 às 15 horas, no setor de protocolo da Fusame (Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima), munidos de currículo em envelope lacrado com os seguintes dizeres: “Processo Seletivo Simplificado frente à necessidade temporária de excepcional interesse público Nº 01/2020 da Fundação de Saúde do Município de Americana”, além do nome do candidato e o cargo a que concorre.

As vagas são para os seguintes cargos: recepcionista hospitalar, remuneração de R$ 1.969,78, com jornada de 40 horas, sendo exigido ao candidato a escolaridade mínima de 2º grau (Ensino Médio); técnico(a) em enfermagem, remuneração de R$ 2.378,91, com jornada de 40 horas, sendo exigido ao candidato a escolaridade de Técnico em Enfermagem; enfermeiro(a), remuneração de R$ 3.240,15, com jornada de 30 horas, sendo exigido ao candidato curso superior em Enfermagem; fisioterapeuta, remuneração de R$ 2.768,49, com jornada de 30 horas, sendo exigido ao candidato curso superior em Fisioterapia; médico(a) intensivista, remuneração R$ 72,60/hora, com jornada de 24 horas, sendo exigido ao candidato curso superior em Medicina com residência na área; médico(a) Clínico Geral do Pronto-Socorro, remuneração de R$ 94,40/hora, com jornada de 24 horas, sendo exigido ao candidato curso superior em Medicina com residência na área; e farmacêutico, remuneração de R$ 3.641,29, com jornada de 30 horas, sendo exigido ao candidato curso superior em Farmácia.

O diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, explicou que as contratações são necessárias para reforçar a equipe existente. “Esse processo seletivo está sendo feito pela necessidade de atender principalmente a demanda do Pronto Atendimento Covid-19 e do Hospital de Campanha, além da existente no Hospital Municipal de maneira geral”, comentou.

O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Americana na sexta-feira (1º), republicado nesta terça-feira (5) e será novamente na edição desta quarta-feira (6). Ele pode ser acessado pelo endereço www.americana.sp.gov.br.