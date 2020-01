Futsal masculino e atletismo estão com vagas abertas para novos atletas

A escolinha masculina de futsal e a escolinha mista de atletismo, que têm apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, estão com vagas abertas para novos atletas.

As aulas do futsal são voltadas para meninos de 7 a 15 anos e acontecem em ginásios de dois bairros. Na Praça de Esportes “Luiz Meneghel” Rua São Miguel, nº 540), no São Vito, os treinos são realizados às terça e quintas-feiras, das 17h30 às 19h. Já na Praça de Esportes Vila Bertine (Avenida Maria Luiz Urban Calligaris, s/nº), os treinos são às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h.

As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, em um dos dias dos treinos, com o professor da modalidade, José Walter. A escolinha de atletismo também está com vagas abertas para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. As aulas acontecem as segundas e quintas-feiras, das 17h às 18h, na pista de atletismo do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico (Rua Sergipe, nº 230, no bairro Colina). Para se inscrever, é necessário ir em um dos dias e realizar a inscrição, gratuitamente, com o professor, além de ir vestido com roupas adequadas para a atividade física, tênis e garrafa de água.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Esportes é (19) 3406-6111, das 8h às 16h.