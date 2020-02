Gama Adestra abre inscrições para as edições de 2020

O Programa Gama Adestra, desenvolvido pela Guarda Municipal de Americana, está com inscrições abertas para interessados em participar das edições que serão realizadas em 2020. A ficha de inscrição está disponível no site da Gama e pode ser acessada no link http://gama.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Gama_adestra.pdf . O contato também pode ser feito pelo e-mail gama.adestra@yahoo.com .

O Gama Adestra é uma ação socioeducativa realizada pelos guardas civis municipais integrantes das equipes Romu Canil. O objetivo principal é fomentar a relação saudável e harmoniosa entre o ser humano e seu cão de estimação, visando ensinar e orientar o tutor a solucionar problemas de comportamento comuns aos cães domésticos, além da responsabilidade social de informar, prevenir e coibir os maus tratos e o abandono de animais.

Os organizadores decidiram que, inicialmente, serão abertas 30 vagas, com a possibilidade de abertura de novas turmas no decorrer do ano. Neste ano, o projeto sofreu algumas mudança: as aulas serão semanais, diferente dos outros anos, quando os encontros eram quinzenais. Além disso, haverá uma triagem dos participantes, que consistirá em uma conversa prévia com a equipe do Gama Adestra para entender um pouco sobre o perfil do aluno, do cão, para apresentar o regulamento do curso e os documentos comprobatórios da saúde do cão, cuja apresentação é obrigatória.

A previsão é de iniciar o curso em março, mas a equipe ainda espera o preenchimento das vagas para definir a data exata. As aulas acontecerão todos os sábados, das 15 às 17 horas, na sede da Guarda Municipal e no Centro de Cultura e Lazer (CCL).