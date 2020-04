Gama alerta população quanto à segurança no período de isolamento social

O comandante da Guarda Municipal de Americana, Marcos Guilherme, alerta a população quanto à segurança nesses dias de isolamento social, em que as ruas estão praticamente desertas. “Nessas condições, os criminosos ficam mais à vontade para cometer delitos, uma vez que o número de testemunhas é bem menor do que o habitual”, afirmou.

Trabalhadores e proprietários de estabelecimentos que estão funcionando normalmente, e daqueles que exercem suas atividades de portas fechadas, como no caso dos deliverys, devem redobrar a atenção quanto a movimentações suspeitas no entorno de seus comércios. “Nesses casos, a orientação é ligar para a guarda, no número 153, para relatar o que está acontecendo e pedir ajuda”, explica Marcos Guilherme.

O mesmo vale para a população em geral. Caso se sintam ameaçadas por alguma movimentação suspeita, as pessoas devem entrar em contato com a Guarda Municipal.

Prédios e equipamentos públicos também estão mais expostos nesses dias, sujeitos a depredação e vandalismo. A população que mora nas proximidades pode acionar o 153 caso se depare com alguma movimentação anormal.

Vale lembrar, mais uma vez, que o telefone da Guarda Municipal é o 153, e que a corporação está disponível 24 horas para atender a população. Na iminência de qualquer situação anormal, os patrulheiros estão a postos para agir e manter a lei e a ordem.

A Guarda conta, ainda, com câmeras de videomonitoramento espalhadas por alguns pontos da cidade, que contribuem para flagrar delitos e identificar seus autores.