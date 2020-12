Gama e PM realizam ação conjunta no Natal e Ano Novo em Americana

A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, a Guarda Municipal de Americana e a Polícia Militar realizarão ações conjuntas na Avenida Brasil e arredores, com bloqueio viário e interdição de vias, na véspera e no dia de Natal e Ano Novo, datas que, frequentemente, geram grande tráfego de veículos.

As ações visam, principalmente, o ordenamento do trânsito, com ruas interditadas e orientações quanto às opções de desvios, abordagens para coibir o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Os efetivos estarão estrategicamente posicionados para aferir os níveis de ruídos emitidos pelos carros, além de outras infrações de trânsito.

Nesses dias, ficarão interditadas as ruas Guglielmo Marcone, Galileu Galilei, Alexandre Volta e Itaíba, no Parque Residencial Nardini.