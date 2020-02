Gama entrega uma tonelada de tampas plásticas e lacres metálicos para Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha

A Guarda Municipal de Americana, dando prosseguimento à sua ação de cidadania, solidariedade e interação com a comunidade, entregou na sexta-feira passada (14), 960 quilos de tampas de plástico e 50 de lacres de metal para a Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha, com a venda do material revertida para o Hospital Seara. Em agosto do ano passado, a Gama tomou a iniciativa de promover uma campanha de arrecadação em sua sede, principalmente porque o prédio é uma referência e a localização bastante conhecida. A primeira remessa arrecadada foi encaminhada à Associação Voluntária de Combate do Câncer (AVCC), de Barretos, que presta auxílio a pacientes em tratamento no Hospital de Amor.

O presidente da Instituição Olguinha, José Getúlio Thuler, se mostrou bastante satisfeito com a doação. “O dinheiro arrecadado com a venda do material é muito importante para nós, que atendemos pelo SUS aqueles pacientes que, geralmente, são os mais excluídos da sociedade, como andarilhos, dependentes de drogas e pessoas com problemas psiquiátricos. Com isso, podemos oferecer um tratamento e uma estadia mais apropriados para eles. Além desses pacientes, temos aqueles que chamamos de residentes. São 12, no total, que já estão no hospital há mais de 30 anos e que não possuem vínculos familiares. Toda ajuda é sempre muito importante”, disse.

“Conhecemos o trabalho sério realizado pela instituição e resolvemos nos solidarizar colocando a sede da corporação à disposição como local de arrecadação de tampas e lacres. A localização da Gama é de fácil acesso e toda a população conhece. O dinheiro arrecadado com a venda das doações é importante, pois auxilia muitos pacientes que se encontram em tratamento. Acredito que o papel da Guarda Municipal pode ir além do combate à criminalidade e das suas funções constitucionais e deve unir forças, sempre que possível, no comprometimento com ações solidárias”, afirmou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.

Marcos Guilherme agradece todos que colaboraram com essas doações e lembra que a sede da Gama continua recebendo os lacres e tampas de plástico, que podem ser entregues a qualquer hora em todos os dias da semana, na Praça Tiradentes, no Jardim Colina.