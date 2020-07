Gama finaliza credenciais dos patrulheiros e a troca de coletes balísticos

Um termo aditivo ao convênio firmado com a Polícia Federal, publicado no Diário Oficial da União no início de junho, possibilitou que a Guarda Municipal de Americana finalizasse a expedição de credenciais para o porte de armas dos patrulheiros.

A partir desse novo documento, os patrulheiros têm garantido o porte de armas durante 24 horas, quando estão em serviço e mesmo nos momentos de folga. A credencial com o porte de armas é expedido pelo comando da corporação com autorização da Polícia Federal.

Assim, todos os guardas com condições de portar armas já possuem as credenciais. Essas condições são dadas quando o patrulheiro passou pelo estágio de qualificação profissional anual e têm atestada sua capacitação técnica e psicológica.

“Agora, com a renovação do porte, os agentes podem trabalhar com mais segurança, inclusive jurídica, para prestar o melhor atendimento à população de Americana”, afirmou o comandante Marcos Guilherme.

Outro investimento da atual gestão foi na troca dos coletes à prova de balas da corporação. Desde o início do ano, cerca de 100 coletes foram trocados à medida que os lotes iam vencendo.

A novidade é que a troca privilegiou a tecnologia e os patrulheiros estão recebendo coletes mais leves, confortáveis e flexíveis, com um peso 45% menor.

“Além do conforto, o novo material dá mais agilidade na execução das tarefas empreendidas pelos patrulheiros que, muitas vezes, precisam de deslocar com rapidez e flexibilidade”, avaliou o o coordenador da Academia da Guarda Municipal de Americana, Hariel Mikolay.