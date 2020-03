Gama instala câmera de videomonitoramento na Praça da Fraternidade

O prefeito de Americana, Omar Najar, atendendo a demanda da população local, ordenou que fosse instalada uma câmera de videomonitoramento na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. O local é alvo frequente de vandalismo, principalmente ações que danificam o sistema de iluminação pública. São comuns reclamações de frequentadores quanto à falta de iluminação na praça causada, principalmente, pelos frequentes furtos da fiação elétrica. O novo equipamento estará interligado à Central de Operações Integradas (COI) da Guarda Municipal, e colaborará com maior segurança para a comunidade.

As imagens captadas durante 24 horas são acompanhadas em tempo real pelos operadores do COI e, caso identifiquem alguma anormalidade, os agentes acionam uma viatura para acompanhar a ocorrência em questão. “Com a praça vigiada por meio da câmera, as equipes motorizadas aumentam a capacidade de atender os moradores com mais rapidez e eficiência com a realização de patrulhamentos preventivos”, esclareceu o comandante da Guarda Municipal, Marcos Guilherme.

A Central de Operações Integradas está instalada na sede da Guarda Municipal, onde recebe imagens de câmeras instaladas em vários pontos da cidade. Essas imagens são analisadas em tempo real pelos patrulheiros responsáveis pelo setor e, no caso de alguma infração, acionam viaturas imediatamente, que vão até o local indicado. As imagens captadas pelas câmeras são muito úteis nos flagrantes de delitos, mas também na identificação de eventuais criminosos.